Elogio per il dialetto a scuola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 12 marzo 2024) Sono il responsabile del progetto " al dialatt a scola". Si tratta di un corso dibolognese insegnato durante l'orario di lezione nellaelementare di quarta e quinta di Mascarino di Castello d'Argile, nel cuore della pianura bolognese. Il progetto, che coinvolge diversi alunni, prevede cinque lezioni di circa un ora e mezzo l'una, una volta alla settimana e comincia il 13 marzo 2024. Credo che la notizia possa interessare i lettori come recupero di una tradizione che non deve andare perduta. Domenico Chiarini Risponde Beppe Boni Ilnon può sostituire l'italiano nelle nuove generazioni. Ovvio, ma nello stesso tempo non deve andare perduto. E' giusto tenerlo vivo, si tratta di un modo di parlare dei padri e dei padri dei nostri padri, che oggi rischia di venire sostituito da improbabili neologismi mutuati dai ...