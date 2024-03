La showgirl incanta in intimo per l'ultima campagna pubblicitaria. Scatti super sensuali che lasciano poco spazio alle parole (golssip)

Elisabetta Canalis “va in bianco” a Palma de Mallorca: con i look candidi anticipa l’estate: Elisabetta Canalis è volata a Palma de Mallorca e sui social ha rivelato i look scelti per il primo giorno di vacanza ...fanpage

L’ambasciatore di Spagna alla mostra su Elisabetta di Farnese “Simbolo di amicizia tra i nostri paesi”: La regina Elisabetta simbolo di "amicizia tra Italia e Spagna". L'ambasciatore spagnolo in Italia Miguel Fernandez Palacios nella mattinata del 12 marzo ...piacenzasera

L’allenamento di Elisabetta Canalis: Come si mantiene in forma Elisabetta Canalis A 45 anni, la showgirl ha un fisico da invidia: ecco svelato il suo allenamento per risultati al top ...tuobenessere