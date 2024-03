Elezioni regionali | Manfredi | “Immagino due blocchi”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"Noi abbiamo un'esperienza amministrativa che è stata la prima in Italia che ha visto al governo quello che adesso viene definito campo largo, che è molto solida, con cui stiamo portando avanti un programma di governo anche innovativo". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano commentando l'incontro avuto ieri con i dirigenti nazionali del Pd Antonio Misiani e Marco Sarracino che gli hanno confermato il forte sostegno del partito. "Questo a me fa piacere – ha detto – perché significa che le forze politiche che si sono impegnate in questa esperienza stanno lavorando nella direzione giusta". Alla domanda se la coalizione ampia si riproporrà anche alle in Campania tra due anni, il sindaco ha risposto: "Io credo che ormai l'orientamento a livello nazionale è ...