Elezioni Abruzzo 2024 | Santangelo | Immensa Soddisfazione per le 9600 Preferenze | Grazie

(Di martedì 12 marzo 2024) L'Aquila - “È un’emozione e una grandeaver raggiunto lealleRegionali nella circoscrizione dell’Aquila”. Commenta Roberto, candidato al Consiglio Regionale per Forza Italia e terzo più votato di tutti i partiti: “È una dimostrazione di stima e di affetto da parte dell’elettorato che ha voluto credere in me e in Forza Italia con 77.841 voti, attestando la crescita significativa del partito al 13,44 %, al 16% nella città Capoluogo. Abbiamo fatto un lavoro corale, mirando all’obiettivo attraverso un’azione capillare nel territorio a partire dai comuni dove Forza Italia si è rivelato essere il primo partito, ben 30 nella provincia dell’Aquila, di cui 23 con meno di mille abitanti. La coalizione di centro destra ha raggiunto il ...