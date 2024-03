Elezioni Abruzzo 2024 | Chi ha preso meno voti?

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 12 marzo 2024) Pescara - Nel panorama delleregionali emergono non solo i campioni di preferenze, ma anche coloro che hanno partecipato per spirito di servizio, senza ambire a risultati eclatanti. In particolare, nelle liste con percentuali più basse, si trovano nomi associati a preferenze minime. Un esempio è Diana Sterlecchini, candidata a Chieti con "Noi Moderati", che ha ottenuto solamente un voto. Cinque sono invece le preferenze per Giulia Leone, candidata di Udc-Dc a Teatina. Lo stesso numero di preferenze è stato registrato per Barbara Di Domenico, candidata a Teramo sempre con i centristi. Irene Leonzi, candidata a Chieti con "Noi Moderati", si è fermata a sei. Nella stessa lista, a Pescara, Sandra Ferrara ha ricevuto 17. Alessio Pizzingrilli ha ottenuto un voto in più nella lista pescarese di Udc-Dc. Maria Nicola Bucci ha ...