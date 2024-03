Elezioni a Firenze | Giani | “Non ci saranno ritorsioni in Regione per contrasti Pd-Iv in Comune”

(Di martedì 12 marzo 2024) Eugenioè intervenuto sul futuro in giunta regionale della vicepresidente Stefania Saccardi, candidata di Italia Viva a sindaco di. Ha detto: "Non voglio fare del governo regionale la ritorsione per quello che auspicheremmo e vorremmo nelle alleanze locali" L'articolo proviene daPost.

Firenze , 12 febbraio 2024 - "Entro il 4 marzo avremo il nome " del candidato sindaco per il centrodestra a Firenze e quello di "Eike Schmidt è molto probabile. Secondo i nostri sondaggi un candidato ... (lanazione)

La vicepresidente della Regione Toscana e candida ta sindaco per Italia viva, Stefania Saccardi , è intervenuta oggi, 9 marzo 2024, sul palco della Leopolda di Firenze L'articolo Elezioni comunali a ... (firenzepost)

“Una Savignano a misura di non vedente”: la nuova sfida di Chiara verso le Elezioni: SAVIGNANO La non vedente scende in campo. Chiara Magnani, abitante nel quartiere Cesare, è determinata nel dare un suo contributo al territorio: ...corriereromagna

La premier Meloni a Firenze: la firma con Giani e una tappa politica: Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà domani, mercoledì 13 marzo, a Firenze, a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 tra il ...055firenze

Nel centrosinistra non c’è campo, Schlein ci prova, Conte contestato dal Movimento: è tutti contro tutti: Non c’è campo, in Abruzzo. Né stretto, né largo. La coalizione del centrosinistra “con tutti dentro” ha fallito il ...ilriformista