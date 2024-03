Edoardo Sanson spiazza su Anita Olivieri al GF | confessione inedita sul loro rapporto

(Di martedì 12 marzo 2024) In queste ore, sul web è spuntata una segnalazione davvero degna di nota che riguardae il, alquanto particolare, con. Il “fidanzato” dell’attuale concorrente del Grande Fratello, infatti, si sta dimostrando molto più interessato alla visibilità di quanto vuole far credere. Ecco cosa è successo.vittima o complice di? La relazione che c’è trae il suo, ormai, presunto fidanzatoha sempre generato molto clamore. La ragazza, infatti, si è sempre detta impegnata, ragion per cui ha eluso qualunque tipo di flirt con i coinquilini. Adesso, però, sembra essersi lasciata ...

Anita Olivieri e Alessio Falsone sembrano ormai essere una nuova coppia nella casa ma di fatto la concorrente sembrava essere ancora legata sentimentalmente a Edoardo Sanson , che non ha reagito per ... (anticipazionitv)

In questi sei mesi passati nella casa del Grande Fratello Anita Olivieri ha parla to spesso di “una persona che l’aspettava fuori”. La gieffina ha spiegato di essere stata insieme a questo ragazzo ... (biccy)

Grande Fratello, Edoardo Sanson e Anita Olivieri sono una coppia aperta Spunta uno “strano” commento che insospettisce il web: Angelica Olivieri e Edoardo Sanson sono una coppia aperta Sui social è spuntato un commento che ha insospettito il web.tag24

Andrea Pascolini protagonista (ieri) di “Boss in Incognito”, chi è (e quanto guadagna) il direttore generale di Urbani Tartufi: Ieri il protagonista di Boss in incognito, il programma di Rai 2 condotto da Max Giusti, è stato Andrea Pascolini direttore generale di ...msn

Anita Olivieri scarica il suo ex al Gf, chi è Edoardo Sanson Signorini: «Viene da una buonissima famiglia». Età, lavoro e Instagram: Anita Olivieri scarica il suo Edoardo in diretta per viversi alla luce del sole la sua storia con Alessio Falsone. In pochi le credono e ieri Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello..ilmessaggero