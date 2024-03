Ecoturismo | una rivoluzione verde per valorizzare i territori

Leggi tutta la notizia su leurispes

(Di martedì 12 marzo 2024) Negli ultimi anni, il panorama turistico ha subito una, con la diffusione sempre più pervasiva dell’in Europa e nel mondo. Il concetto di turismo sostenibile è stato coniato e definito nel 1995 durante la conferenza mondiale sul turismo sostenibile a Lanzarote. Nel 2015, l’Onu ha alzato la posta in gioco inserendo questa pratica nella lista degli obiettivi dell’Agenda 2030, riaffermandone la rilevanza in modo vigoroso. Il turismo sostenibile è un approccio all’industria del turismo capace di mettere al centro la sostenibilità ambientale, sociale ed economica deisui quali opera. In pratica, ciò significa ridurre al minimo l’impatto negativo sull’ambiente, sostenere le comunità locali e allo stesso tempo preservare le tradizioni culturali. Di conseguenza, l’estrazione di valore ...