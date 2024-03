Ecco il primo folle crack finanziario della storia | il prezzo dei bulbi dei fiori non aveva più senso

Leggi tutta la notizia su ilovetrading

(Di martedì 12 marzo 2024) L’economia è una scienza comportamentale, e molte crisi sono il frutto di atteggiamenti irrazionali. Questo però ci aiuta a conoscere meglio come funziona il nostro cervello e la nostra società. Non è un caso che parte dei criteri alla basefinanza moderna sono riproposizioni di schemi già esistenti nel passato: i banchieri italiani nel Medio Evono già ideato molti dei meccanismi di credito e debito ancora utilizzati. Lo stesso vale per la crisi dei tulipani olandese, la sconvolgenteprima e forse più incredibile bolla finanziariamoderna. Come è possibile che un bulbo di tulipano non ancora nato potesse costare quanto lo stipendio annuale di un muratore?il...