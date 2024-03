Ecco come ci spiano nei supermercati! L’elenco dei punti vendita in cui lo fanno il VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 12 marzo 2024) Lo hanno chiamato Veesion. Si tratta di un nuovo software spia francese che è in grado di monitorare le persone mentrela spesa nei. Apparentemente sembra un’innovazione tecnologica innocua, ma in molti già parlando di controllo sociale, in pieno stile cinese, con pesanti ricadute sulla privacy e anche sulle libertà individuali.Leggi anche:, la classifica dei migliori:quello che fa per voi Secondo quanto riporta Il Giornale, in Italia Veesion è già utilizzato da oltre centodella catena Carrefour Express e Carrefour Market. I ricercatori della start up nata a Parigi, specializzata in intelligenza artificiale e sicurezza, che hanno sviluppato il software, hanno dichiarato però che non usa il riconoscimento facciale e non tiene ...