Eccellenza | vola il Masi Torello Sant’Agostino fa tris

(Di martedì 12 marzo 2024) Ferraresi disugli scudi, entrambe belle e vincenti. Colpaccio delVoghiera, che ha espugnato Bentivoglio, diretta concorrente per la salvezza. Si allunga la scia positiva dei tricolori dall’avvento di Ruggero Ricci in tandem con Beppe Conti, che è più di un semplice assistente, ex allenatore di Copparese e Bondenese. I numeri parlano: al loro arrivo la classifica languiva con un misero bottino di 13 punti in 19 gare, sotto la loro guida in 19 gare raccolti 15 punti. "La situazione adesso è completamente cambiata – afferma Ruggero Ricci, l’allenatore – si ragiona partita per partita, i passi avanti sono stati notevoli". Per quanto riguarda la trasferta a Bentivoglio, "abbiamo fatto la partita che dovevamo su un campo impossibile, specie a centrocampo. Abbiamo chiuso ogni via di gioco, ...