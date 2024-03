Eccellenza La furia del Perignano | Lo stop è una beffa»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) La decisione dell’arbitro signor Barbatelli di Macerata di rinviare la partita difra lo Zenith Prato e i Fratresper impraticabilità del terreno di gioco del ’Bruno Chiavacci’ non ha trovato tutti concordi, anzi. In particolare la società perignanese, attraverso il suo direttore sportivo Mirko Ragoni, interviene contestando la scelta dell’arbitro: "Oggi abbiamo toccato veramente il fondo – dice il ds rossoblù – e sono fortemente rammaricato di far parte del movimento del calcio dopo i fatti che ho visto e a cui ho assistito in prima persona". "Un’ora prima dell’inizio della partita – spiega Ragoni – l’arbitro ha fatto un giro di campo con i capitani delle due squadre e ha detto che non c’erano le condizioni per poter giocare e se i capitani delle due squadre avessero preso la decisione di giocare lui avrebbe sospeso la partita. ...