Eccellenza La Civitanovese pareggia il Montefano non sbaglia e si rifà sotto a -2 Maceratese mai così bene

(Di martedì 12 marzo 2024) Nella venticinquesima, oltre a viola e biancorossi vincono Chiesanuova ed Urbino. Castelfidardo ed Osimana finiscono per non farsi male Vallesina, 12 marzo 2024 – Che questo campionato ci farà rimanere sull’attenti fino a chiusura, è chiaro ormai da mesi. Anche la decima di ritorno è stata testimonianza che, nonostante manchino solo cinque giornate allo scadere, di cominciare a fare calcoli non è ancora il caso. Dopo il ‘tormentato’ pari infrasettimanale di mercoledì scorso contro l’Osimana, Ilha infatti riottenuto lo status di principale antieroe rispetto alla. Grazie alla vittoria sul Monturano Campiglione, tramite le gesta di un ispiratissimo Papa, i viola con due gol hanno allegoricamente accorciato a -2 dai rossoblù. Di nuovo. Il sogno continua, dunque. Anche grazie al pareggio con cui il K Sport Montecchio ha rialzato la ...

