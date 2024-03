Eccellenza Il presidente dell’Urbino Lucarini | Bravi a vincere divertendoci»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Quattro le vittorie (tre esterne) nel decimo turno del girone di ritorno. Successo esterno, pareggio casalingo della K Sport e punto in trasferta dell’Urbania. Si accorcia il distacco tra le prime e ora dalla capolista Civitanovese a scendere nella forbice di 8 punti ci sono 7 squadre. Il successo dei ducali a Tolentino è analizzato daldei ducali Marco: "Bella partita, abbiamo mostrando grande maturità senza correre particolari rischi, è la quarta vittoria in 5 partite, vogliamo continuare a divertirci e a divertire, sono contento anche per Sartori che ha deciso la partita ma tutta la squadra ha fatto bene". "Vittoria importante e meritata – aggiunge il dg Ivan Santi – unica pecca quella di non aver chiuso la partita avendo avuto almeno 4-5 occasioni da goal nitide. ...