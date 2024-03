East Market speciale kids | il vintage spiegato ai più piccoli tra gioco e riciclo

Leggi tutta la notizia su atomheartmagazine

(Di martedì 12 marzo 2024) The Good Morningè il nome delloevento firmatodedicato ai bambini. Per il secondo appuntamento di marzo, l’evento delmilanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare, ospiterà infatti un’area appositamente dedicata a bimbi e famiglie. Assieme ai consueti 300 selezionati espositori da tutta Italia, saranno presenti ulteriori 50 realtà, in questo caso dedicate al mondo bambino. Tra le proposte abbigliamento e accessori tra nuovo e second hand, oggettistica e design, illustrazioni/libri, pupazzi di pezza e maglia e giochi e servizi. Tra i più ricercati capi d’abbigliamentoe l’artigianato più raffinato, tra i più rari dischi in vinile e colorati complementi d’arredo, spazio all’edutainment con ...