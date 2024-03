È stata la prima a celebrare un matrimonio in Italia

(Di martedì 12 marzo 2024) È morta a 62 anni Madame Sisì, drag queen famosa in tutta la gardesana e pure oltre. Carlo Tessari, questo il suo vero nome, si è spento ’11 marzo a Brognoligo di Monteforte, in provincia di Verona, dopo una battaglia contro un tumore che non gli ha lasciato scampo. E oggi il popolo della notte piange un simbolo che ha segnato un’epoca. Lizzo sfida la legge del Tennessee: le drag queen salgono con lei sul palco X ...

Terni la Fontana di piazza Tacito sarà chiusa anche a Pasqua: Era sindaco Gian Franco Ciaurro quando (1995 ... sottostanti e ci fu la partecipazione economica della Fondazione Carit. Pochi mesi dopo (il primo marzo 1995) la cerimonia di riconsegna del monumento ...ilmessaggero

Isola dei Serpenti, battaglia legale per la frase storica «Nave russa, vai a farti fott...». Kiev lo vuole rendere un marchio, l'Ue dice no: Può un insulto durante la guerra in Ucraina trasformarsi a sua volta in una battaglia legale legata alla proprietà intellettuale Sì, se sul tavolo c'è uno ...ilmessaggero

Fontaniva. Le prime suore arrivarono durante la prima Guerra Mondiale, oggi le ultime due se ne vanno dopo 110 anni: FONTANIVA (PADOVA) - La comunità domenica scorsa ha ringraziato le suore Giambertilla e Pieralma. Erano le uniche rimaste: ora, dopo 110 anni, ritornano alla Casa madre delle Piccole ...ilgazzettino