È morto Eric Carmen | il cantante di “All by Myself” e “Hungry Eyes” | aveva 74 anni

Il cantante amEricano Eric Carmen, interprete delle hit Hungry Eyes (nella colonna sonora di Dirty Dancing) e All by Myself, poi interpretata da Celine Dion, è Morto all'età di 74 anni. Lo ha ... (quotidiano)

Il mondo della musica piange Eric Carmen. Il cantautore, noto soprattutto per brani di successo come ‘Hungry Eyes’ e ‘All By myself’, è morto infatti all’età di 74 anni. A dare per prima l’annuncio ... (thesocialpost)