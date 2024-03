È lentissimo Bearman | clamorosa gaffe a fine gara | proprio alle sue spalle | Video

(Di martedì 12 marzo 2024) Tutta la meravigliosa ingenuità di un esordiente in Formula 1. Si parla ancora di Oliver, il 18enne inglese che da un momento all'altro si è trovato a correre su una Ferrari, al Gp in Arabia Saudita. Unaindimenticabile chiusa con il settimo posto e il riconoscimento di miglior pilota del giorno. Bene, nell'immediato dopo-era interivstato da Sky Uk, che chiedeva al pilota di spiegare il team-radio che ha fatto il giro del mondo in cui, durante la, rivolgendosi a Riccardo Adami, suo ingegnere di pista, affermava: "Amico, è...". Oliver inizialmente non ricordava quel momento, dunque imbeccato dalla giornalista che gli chiedeva se si riferisse a Nico Hulkenberg, ecco cherisponde affermativamente, in modo sincero e ...

Momento imbarazzante per Oliver Bearman durante un'intervista in diretta TV dopo la gara del GP dell'Arabia Saudita della Formula 1 2024: irride il pilota che sta passa ndo alle sue sp alle proprio in ... (fanpage)

Oliver Bearman è talento puro, ma questa F1 non è per giovani: quando troverà spazio in una Ferrari che punta sul 40enne Hamilton: La gara di Oliver Bearman ha rappresentato uno dei pochi highlights del Gran Premio dell’ Arabia Saudita, per il resto moscio e scontato, come troppo spesso ormai accade in Formula 1. La speranza è ch ...ilfattoquotidiano

Blog | La gioia di Bearman e Yamamoto: la loro felicità è la vera essenza del motorsport: In Arabia Saudita e in Giappone abbiamo assistito a due meravigliose storie di motorsport, dal debutto dell'inglese alla rinascita del giapponese.p300