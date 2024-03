È folle | Nardi da sogno agli Indian Wells | fa fuori Djokivic in 3 set | il colpo decisivo | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Una vera e propria impresa. Come altro definire quella in cui il 123esimo della classifica Atp del tennis mondiale batte il numero 1? Stiamo parlando dell'impensabile vittoriadi Lucacontro Novak Djokovic. L'azzurro ha battuto in tre set il numero 1 del ranking, il serbo Novak Djokovic, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. "Sono senza parole. Io ho la foto di Novak nella mia camera" diceche non si aspettava di batterlo. Già essere in campo era qualcosa di speciale: "Djokovic è il mio mito. Fino a stasera non mi conosceva nessuno. Sinner? Mi ha spinto tantissimo in allenamento, non mi aspettavo di vincere". "Penso sia un miracolo – prosegue il tennista italiano -. Io sono un ragazzo di vent'anni numero 100 e passa al mondo che batte Novak Djokovic. E' ...