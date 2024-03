e Borse superano di slancio il test inflazione Usa | Milano chiude a +1 | 3% A Wall Street il Nasdaq a +1 | 54%

Medici in Lombardia: il rompicapo dei numeri. Perché oggi sono pochi ma tra 10 anni saranno troppi: Un errore concentrarsi solo sul test di ammissione: va considerato il lungo percorso tra laurea e specialità. Quest’anno a Medicina sono entrati 19.000 studenti, quando saranno formati andranno in pen ...milano.corriere

Studenti, superare figura dell'idoneo non beneficiario di borsa: "Deve essere assolutamente superata la figura dell'idoneo non beneficiario di borsa di studio, in palese contraddizione con la norma costituzionale e con il concetto di Stato sociale": lo ha detto il ...ansa

Gb: amministrazione controllata per Saietta motori elettrici: Prime avvisaglie delle conseguenze negative che il mancato boom di vendite di auto elettriche sta provocando sul mondo automotive. (ANSA) ...ansa