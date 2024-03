E-bike per tutti | se la pedalata è assistita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) D iventate un fenomeno di massa nel 2021, grazie agli ecoincentivi e la voglia di tornare a uscire all’aperto dopo i lunghi mesi passati in casa per il Covid, le e-sono diventate agli effetti protagoniste degli spostamenti anche da parte di chi, senza particolari attitudini sportive, ha riscoperto il piacere di andare in bicicletta. Merito del motore elettrico che “assiste“ lae la rende più dolce, soprattutto in salita quando la fatica dovuta al dislivello di fa sentire. Un trend non solo italiano, ma europeo: se il numero complessivo di bici vendute è diminuito, passado dai 17,1 milioni del 2021 ai 14,7 del 2022, per le e-non c’è crisi. Le vendite hanno superato i 5,5 milioni di esemplari, per un valore di oltre 21 miliardi di euro. Agli elementi comuni alle bici ...