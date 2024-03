Due piccoli della primaria non pranzano di giorno | Ma restano in mensa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) In teoria i bambini sarebbero esentati dal Ramadan e dovrebbero iniziare il digiuno solo dall’etàpubertà. Alcune famiglie di fede islamica, particolarmente osservanti, coinvolgono i figli anche prima (a partire dai 10 anni) in questa pratica religiosa. Così accade che anchechea scuola debbano restare senza mangiare mentre i coetanei sono a. Uno scenario che si sta verificando all’Istituto Comprensivo di Calenzano dove due alunni"Don Milani" saranno a digiuno, nel periodo del Ramadan, e non condivideranno con i compagni il pranzo: "Abbiamo ricevuto due richieste – dice la dirigente scolastica Cinzia Boschetto – e ne ho preso atto rispettando la scelta delle famiglie. In realtà noi non ...