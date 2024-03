Due pedoni investiti e uccisi in poche ore a Roma

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 marzo 2024) Due gravi incidenti in tarda mattinata a Colli Aniene e nel quartiere Tuscolano, sul posto intervenute le pattuglie della Polizia Locale. Duesono rimasti. Sono due gli interventi che, nell’arco di poco tempo, nella tarda mattinata di ieri hanno visto impegnate le pattuglie della Polizia Locale diCapitale per gravi incidenti stradali: il primo avvenuto intorno alle ore 11.45 in viale Sacco e Vanzetti prossimità civ. 150, a Colli Aniene, dove un’ auto BMW, condotta da un uomo italiano di 58 anni, ha investito un pedone, italiano di 81 anni, che è deceduto a seguito dell’impatto. Sul posto per i rilievi gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale. Il conducente del veicolo, che si è fermato dopo l’impatto, è stato condotto all’ospedale Sandro Pertini per gli esami di rito. L’auto è stata posta sotto ...