Due cantanti di Amici in trattativa con L’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 12 marzo 2024) Ci sarebbero anche duediinper partecipare alla prossima edizione dedei. A fare i loro nomi è stato il portale AnticipazioniTv che ha sottolineato come i due sarebbero “pronti ad affrontare questa avventura insieme“. Ovviamente fra il dire e il fare…c’è di mezzo l’Oceano Pacifico in questo caso. “Nel corso degli anni,deiha spesso inserito qualche ex allievo dinel cast” – si legge in un articolo di AnticipazioniTv – “Una sorta di tradizione che è stata quasi sempre rispettata nelle ultime edizione. Si ricordano, infatti, personaggi come Luca Vismara, Valerio Scanu, Moreno Donadoni e Marco Carta ad esempio. Ed ecco che, per proseguire questa sorta di tradizione, Vladimir Luxuria avrebbe ...