Dubai | il fenomeno delle fuoriserie abbandonate nel deserto nasconde truffe anche ai danni degli italiani

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 12 marzo 2024)– Di tanto in tanto il businessauto di lusso asalta fuori dalle pagine di cronaca. Ilsembra apparentemente complesso ma, in verità, è di facile spiegazione. Il motivo dell’abbandonoauto di lusso è perlopiù legato alle frodi finanziarie. Le autosono comprate a rate e non venendo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Annunci trappola e agenzie fantasma, dilagano lenel settore affitti Codici: nellebancarie attenzionealla grammatica, un errore può costare il rimborso Separazioni e divorzi più semplici e veloci, i figli saranno sempre ascoltati Borsa: Pmi battono la crisi da ...