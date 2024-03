Dragon’s Dogma 2 | l’Open World sarà enorme e pieno di contenuti | assicura Itsuno

(Di martedì 12 marzo 2024) Con l’inesorabile avvicinarsi del lancio di2, Hideakista condividendo una gran quantità d’informazioni sul gioco, dove tra queste troviamo anche degli aggiornamenti specifici per quanto riguardache caratterizzerà questo nuovo capitolo. Dopo che il director ha affermato che il gioco è Opengrazie all’Affinità, un sistema decisamente approfondito ed avanzato dedicato alle relazioni tra il giocatore e gli NPC, il nostro ha aggiunto che il mondo di questo nuovo titolo è molto più grande di quanto si aspettano i fan. Hideakiha condiviso nello specifico le seguenti dichiarazioni (grazie a GamingBolt): “Diciamo sempre che la mappa di2 è quattro volte più grande di quella ...

Capcom ha pubblicato due nuovi video gameplay dedicati a due vocazioni (classi) che i giocatori potranno utilizzare in Dragon’s Dogma 2, nello specifico il Trickster ed il Mystic Spearhand ( Lancia ... (game-experience)

Non pochi utenti stanno segnalando la disponibilità del preload di Dragon’s Dogma 2 su Xbox Series X|S, nuovo gioco di Capcom che pare essere contraddistinto da un peso di poco meno di 70 GB sulle ... (game-experience)

Hideaki Itsuno, director di Dragon’s Dogma 2, ha condiviso nuove informazioni sul sistema di Affinità presente nel gioco e sull’ Open World che caratterizzerà questa nuova avventura, in arrivo su ... (game-experience)

Dragon's Dogma: Capcom spiega come ha bilanciato le classi dell'action-RPG: Dragon's Dogma: Capcom spiega come ha bilanciato le classi dell'action-RPG: Capcom promette che le classi presenti in Dragon's Dogma 2 risulteranno più interessanti ed equilibrate rispetto a quelle del predecessore.

Dragon's Dogma 2 dice no al multigiocatore: il director spiega l'esatto motivo di design: Dragon's Dogma 2 dice no al multigiocatore: il director spiega l'esatto motivo di design: Dragon's Dogma 2 non include alcun tipo di multigiocatore e il motivo è una precisa scelta di design definita dal suo director. Vediamo i dettagli indicati da Itsuno.

Dragon's Dogma 2: perché l'RPG è open world C'è una ragione specifica, svela Capcom: Dragon's Dogma 2: perché l'RPG è open world C'è una ragione specifica, svela Capcom: Tramite le parole del director Hideaki Itsuno, Capcom ci spiega il motivo per cui Dragon's Dogma 2 sarà a mondo aperto.