Dove vedere Barcellona-Napoli in streaming e tv

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 12 marzo 2024)– Questa sera ilscenderà in campo per il ritorno degli ottavi di finale contro ilseguire il match. Manca sempre meno all’attesissima sfida travalida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gli azzurri sono chiamati all’impresa per continuare a sognare in Champions e tenere vive le speranze di qualificazione al prossimo Mondiale per Club. In caso di passaggio del turno, gli uomini di Calzona centrerebbero i quarti di finale, miglior risultato di sempre in Champions League, per il secondo anno consecutivo. A differenza dello scorso anno, però, non ci sarà l’Eintracht Francoforte a frapporsi tra gli azzurri e il passaggio del turno. Il ...