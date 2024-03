Dove è stato girato Al Posto Tuo | location e ambientazione luoghi del film

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di martedì 12 marzo 2024)AlTuo,con Luca ArgenteroAlTuo ? Il2016 diretto da Max Croci, con protagonisti Luca Argentero e Stefano Fresi, esplora temi come l’identità, la famiglia e le sfide del mondo del lavoro, il tutto con un tono leggero e umoristico. Un’tipicamente lavorativavedremo Luca, un architetto single che vive in una casa domotizzata in città, mentre Rocco è un geometra sovrappeso e disordinato che vive in campagna con moglie e figli. I due protagonisti vivranno uno scambio, soprattutto nello stile di vita. Ed qui che ammireremo idel. Ecco ...