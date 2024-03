Dossieraggio | Meloni | “Lasciamo lavorare la commissione Antimafia | poi valuteremo”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 marzo 2024 – Sulla vicenda dei presunti dossieraggi “oggi sta lavorando la, che ha poteri di inchiesta. Bisogna vedere dove riesce ad arrivare la, poi valutare se c’è bisogno di qualcos’altro. È anche un tema di tempistiche, per istituire una nuovaci vuole qualche mese. Oggi abbiamo già unache ci sta lavorando e bisogna farlanel miglior modo possibile. All’esito del lavoro dellava valutato se servono altri strumenti”. Lo ha detto la premier Giorgiaa Trento. “Il punto è che bisogna arrivare fino in fondo. Quello che sta emergendo è obiettivamente incredibile e vergognoso per uno stato di diritto“, ha ...