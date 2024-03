Dossieraggio | il magistrato Cantone sotto sorveglianza Il pg Sottani | «Non è una censura»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 12 marzo 2024) La gestione dell’inchiesta sui presunti dossieraggi da parte del procuratore di Perugia Raffaele– titolare dell’ufficio che indaga su Pasquale Striano – finisce nel mirino del procuratore generale del capoluogo umbro, Sergio. La procura ha infatti «attivato le proprie funzioni disull’attività dei magistrati requirenti del distretto al fine di acquisire ogni elemento utile per consentire, eventualmente, agli organi istituzionalmente competenti, di far piena luce sui fatti circostanziatamente segnalati», si legge nel comunicato stampa diramato ieri. La decisione è stata presa dadopo che «sono comparsi sugli organi di informazione degli articoli in cui si riporta il contenuto di interlocuzioni che sarebbero state intrattenute, all’interno della Procura della Repubblica di Perugia, ...