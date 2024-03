“Doppia tegola | saranno out” | l’annuncio dall’infermeria riguarda il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 12 marzo 2024) Arrivaufficiale, inerente a due pesanti assenze. I tifosi delspiazzati in vista dell’imminente big match. La Champions League tornerà a breve nelle case di tutti i tifosi del, lontani da Barcellona ma con i cuori sempre al fianco della compagine azzurra. Alle ore 21 scenderanno infatti in campo catalani e partenopei, in un incontro che decreterà il futuro di due squadre in netta difficoltà nonché deciderà il passaggio ai quarti di finale di una delle due. Acosì come a Barcellona si respira quindi il clima delle grandi occasioni, sebbene la concentrazione partenopea sia stata distolta a causa delle news che giungono. Confermate due pesanti assenze in vista del big match. Inter-, non ce la fa ...