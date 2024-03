Dopo l' Abruzzo | ora il centrodestra pensa alla Basilicata

(Di martedì 12 marzo 2024) AGI - La vittoria inricompatta il. La riconferma di Marco Marsilio alle regionali di domenica servecoalizione di governo per archiviare come parentesi l'errore della sconfitta in Sardegna il 25 febbraio. E per stemperare tensioni, divisioni e sospetti. La promessa di una maggiore collaborazione e unione è il piatto forte di un pranzo tra i leader - Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi - che si tiene prima della riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Svanito il pericolo dell'effetto Sardegna evocato dalle opposizioni, il clima è disteso e,il pranzo, l'ordine di scuderia diramato dai leader all'interno dei rispettivi partiti è di evitare qualsiasi polemica con gli alleati, e cercare il massimo della cooperazione in vista dei prossimi appuntamenti ...

Domenica sul Tempo avevo dato il mio pronostico favorevole per Marco Marsilio , pur sapendo che il bis sarebbe stato storico , quindi non alla portata di mano. Ci ho preso; non tanto perché avessi la ... (iltempo)

Le regionali in Abruzzo, con la vittoria netta del centrodestra e di Marco Marsilio, hanno in parte spento l'entusiasmo per il campo largo che era nato dopo la vittoria in Sardegna. La segretaria ... (fanpage)

La sconfitta in Abruzzo non cambia la linea di Elly Schlein. Una linea che "è sempre la stessa dall'inizio , dalle primarie", dicono i suoi. Ovvero quel "testardamente unitari" che però, nonostante ... (liberoquotidiano)

Todde, M5S non è morto e la destra è battibile': "M5S morto Abbiamo vinto in Sardegna, la destra è battibile, il nostro progetto è serio e credibile". Lo dichiara Alessandra Todde, neo presidente in pectore della Sardegna Dopo la sconfitta elettora ...ansa

Schlein “Il centrosinistra unito se la può giocare”: ROMA (ITALPRESS) – “Sono sempre stata convinta che ai cittadini interessino le cose concrete, in grado di offrire risposte ai loro bisogni. Ed è su queste che, anche qui in Italia, riusciremo a costru ...sardiniapost

Elezioni regionali in Abruzzo, Romano “Ottimo risultato di Noi Moderati”: L'onorevole Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati parla del risultato delle regionali in Abruzzo "È la conseguenza del nostro radicamento territoriale che è capillare in tutte le Region ...blogsicilia