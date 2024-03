Dopo il commissariamento del comitato territoriale il massimo rappresentante è giunto da Roma Caso Fipav | faccia a faccia società-presidente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 12 marzo 2024) Una riunione fiume, che ha visto coinvolte ledel territorio ancora sconvolte dagli accadimenti che hanno portato aldeldi Modena, con il deferimento degli ultimi due presidenti e dei relativi consigli alla procura federale e le seguenti dimissioni in massa del consiglio in carica. A inizio febbraio èa Modena il commissario Francesco Apostoli, per mandare avanti un’attività ordinaria che nel frattempo ha perso per strada quasi tutta l’attività S3, l’evento ‘Volley in maschera’ rivolto ai più piccoli e le attività di Under 9 e Under 12 maschile. Venerdì scorso è salito dailNazionale Giuseppe Manfredi per fare il punto e dare garanzie ai sodalizi ...