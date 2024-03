Dopo 2023 con ricavi a 40 | 5 mld Porsche fiduciosa | quest’anno record con quattro lanci prodotto

La classifica di Coppa del Mondo 2023 / 2024 di Biathlon maschile aggiornata dopo l’ inseguimento di Soldier Hollow . Non cambia molto, con Tarjei Boe che non molla e perde solo pochi punti nei ... (sportface)

La Champions League edizione 2023-2024 riparte nel segno dei campioni in carica del M anche ster City che, secondo i bookmaker, sono ancora i favoriti nelle Quote antepost offerte per la squadra ... (infobetting)

Le classifiche della Serie A 2023 / 2024 a confronto dopo ventotto giornate con quella dello scorso campionato. dopo l’ennesima vittoria l’Inter di Simone Inzaghi vola a quota 75 punti, ben 25 in più ... (sportface)

Dimissioni Sarri, Sky: 'C'è anche il nome di Brocchi tra i nomi valutati da Lotito': Quella con l'Udinese è stata la dodicesima (quarta di fila) per i biancocelesti in questo campionato Serie A 2023-24. Dimissioni rassegnate verso ... Lazio, anche l'ex Monza Brocchi per il Dopo Sarri ...monza-news

Ritorno live a grande richiesta: “Pooh-Amici X Sempre Estate 2024”: Milano, 12 mar. (askanews) – Dopo il grande successo del tour che li ha visti protagonisti nel 2023 tra stadi, Arene di Verona, arene estive e palasport, i POOH sono pronti a tornare live a grande ric ...askanews

Export vino italiano, 2023 da dimenticare: terza caduta peggiore del millennio: Per contro, il 2023 si è distinto per un forte incremento di vini sfusi (+12%), destinati soprattutto alla Germania, la cui incidenza sulla tipologia pesa per quasi 2/3 delle esportazioni. Il quadro ...italiaatavola