AGI - Tragedia per una famiglia residente nella frazione di Prata di Pordenone, dove una ragazzina di 12 anni, di nazionalità americana, figlia di un militare in forza alla base Usa di Aviano (Pn), è ... (agi)

Dodicenne trovata morta nel letto: si sospetta infezione dei tessuti dopo le dimissioni dall’ospedale: La morte della Dodicenne è avvenuta oltre 24 ore dopo la dimissione ... la ragazzina segnalava al papà le chiazze rosse sul ginocchio. La 12enne è stata trovata morta nel suo letto poche ore dopo.fanpage

Natalia morta a 12 anni, l'autopsia: «Uccisa da un'infezione dei tessuti». Agli atti gli screenshot degli sms al papà: È stata effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Natalia, la ragazzina americana di 12 anni trovata morta nel suo letto la scorsa settimana, dopo essere stata in ospedale per via di un trauma a un ...leggo

Dodicenne morta dopo trauma al ginocchio, “probabile infezione dei tessuti”: Erano visibili delle strane macchie rosse sulla gamba di cui invece non ci sarebbe traccia nel verbale di Pronto soccorso ...ilfattoquotidiano