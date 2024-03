Docce al mare | obbligo di usare acqua potabile L’allarme dei balneari “Serve buonsenso”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Viareggio (Lucca), 12 marzo 2024 – Preoccupazione nel settore deiper il decreto legislativo 18/2023 che ha aggiornato la disciplina sulle acque potabili (abrogando il decreto 31/2001) e che prevede che l'che viene a contatto con l'uomo, in qualsiasi forma, debba essere “destinata al consumo umano”. Insomma nelledegli stabilimentideve scorrere. Una disposizione che ha provocato nella categoria deiun vero e proprio stato di allarme. “Il problema maggiore per l'adeguamento normativo richiesto - spiega il presidente dell'Ambito turistico Versilia Bruno Murzi, che è anche sindaco di Forte dei Marmi (Lucca) - sta non solo nei tempi lunghi di realizzazione ma anche che, con l'utilizzo eccessivo di...