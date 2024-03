DMA | nuova apertura di Apple | su iPhone si potranno installare anche app scaricate dal web

(Di martedì 12 marzo 2024) A partire da questa primavera, gli sviluppatoridistribuire le loro app direttamente dai propri siti web, senxa passare per lo store di Cupertino o per quelli di terze parti

DMA: Apple consente di scaricare le app dai siti: A partire dalla primavera, Apple consentirà agli sviluppatori di distribuire le app iOS dai loro siti web, evitando l'uso di uno store alternativo.punto-informatico

Piaggio Kilo, il robot autonomo per aumentare la produttività nelle fabbriche che può trasportare 100 chili: 12 MAR Intel 14A, prestazioni per watt migliorate del 15% rispetto al processo Intel 18A 12 MAR Apple, altri nuovi cambiamenti per il DMA: in Europa le app potranno essere scaricate dal web 12 MAR ...auto.hwupgrade

Galaxy S24, la nuova serie vende più della precedente. L'Ultra è il più popolare: La nuova linea di punta di Samsung ha già registrato un forte successo di vendite a livello globale. Un mix di fattori ha contribuito alla crescita, tra cui preordini robusti, un'offerta di prodotti b ...hwupgrade