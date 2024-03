DMA | nuova apertura di Apple | su iPhone si potranno installare anche app scaricate dal web

(Di martedì 12 marzo 2024) A partire da questa primavera, gli sviluppatoridistribuire le loro app direttamente dai propri siti web, senxa passare per lo store di Cupertino o per quelli di terze parti

La giornata di oggi segna una svolta significativa nel panorama digitale europeo, con l’entrata in vigore del Digital Market Act (DMA) dell’Unione europea : una legislazione che mira a creare un ... (ildifforme)

A partire da questa primavera, gli sviluppatori potranno distribuire le loro app direttamente dai propri siti web, senxa passare per lo store di Cupertino o per quelli di terze parti (repubblica)

IronLev, la levitazione magnetica che funziona sui binari esistenti è made in Italy: Si è svolta in Veneto la prima prova della tecnologia di levitazione magnetica per il trasporto di persone e merci su binari esistenti. L'italiana IronLev promette di rivoluzionare gli spostamenti sfr ...hwupgrade

Apple: consente agli utenti Ue di scaricare app direttamente dal sito web: L'operazione appena annunciata, nota anche come sideloading, è conforme allo storico Digital Markets Act o Dma dell’Ue, introdotto per regolamentare i giganti della tecnologia e fornire condizioni di ...lanuovasardegna

L’UE ha costretto Microsoft ad ascoltare le richieste degli utenti Windows: Il Digital Markets Act (DMA) rappresenta un punto di svolta per il mercato digitale europeo, introducendo regole stringenti per le grandi aziende tecnologiche. Tra queste, troviamo nomi noti come Byte ...cellulare-magazine