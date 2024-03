Disturbi Alimentari | la Capitale al centro dell’Osservatorio lanciato da Unobravo

(Di martedì 12 marzo 2024) Giornata nazionale del Fiocchetto Lillapresenta l’Osservatorio sui DAN in Italia: Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna le regioni più interessate, tra diagnosi e percezione del malessere In Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna si concentra la più alta percentuale di coloro che affermano di non avere un buon rapporto con il cibo o il proprio corpo. A livello provinciale, le più interessate sono Milano, Roma e Bolognadella nutrizione e dell’alimentazione (DAN): tra chi è alla ricerca di supporto psicologico solo il 9,3% ha una diagnosi Tra le persone che hanno già ricevuto una diagnosi di DAN, il 30% si trova in Lombardia; seguono Lazio ed Emilia-Romagna. Tra le province, spiccano Milano, Roma e Mantova Secondo quanto emerge dai dati condivisi dal Ministero della Salute, dal 2019 al 2021 gli accessi alle cure per ...

