Dispersione scolastica | la storia di Aniello | ”Ora sogno l’Università”

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLadiConforti è l’altra faccia della, quella che va oltre il disagio e riesce a trovare la forza di ritornare a scuola.quest’anno si diplomerà dopo aver ripreso a studiare grazie al Centro per l’istruzione degli adulti. È stato lui a raccontare ieri di aver lasciato gli studi dopo un grave lutto in famiglia. ”La scuola non era più una priorità” ha confessato alla nutrita platea, alla quale ha raccontato che su suggerimento dell’Asl si è iscritto al CPIA di Salerno e poi dopo il biennio ha completato gli studi presso la scuola per Geometra ed ora sogna di iscriversi alper poter proseguire la sua passione nello studio delle lingue. Il suo racconto tinge di ottimismo un quadro a tinte fosche emerso nel ...

Studenti dell’istituto Piero Angelo Fiocchi di Lecco a lezione Contro l’abbandono scolastico. In cattedra salgono gli imprenditori del territorio. Suona oggi all’istituto tecnico lecchese la prima ... (ilgiorno)

Non solo banchi vuoti, ma un futuro a rischio. La Dispersione scolastica rappresenta una ferita profonda nel sistema educativo dell'Italia con conseguenze dirette sulle vite dei ragazzi che ... (orizzontescuola)

"Troppi stranieri via da scuola, l'Italia copi i modelli europei": Valditara: drammatico il dato del 30,1% di Dispersione per gli studenti immigrati. La sociologa Borgna: gli esempi ci sono, dalla Gran Bretagna alla Norvegia. Si parta dai servizi per l'infanzia ...msn

Scuola, parla Valditara: "Lavoro per una scuola che metta al centro lo studente: più orientamento, meno docenti precari, lotta alla violenza": Da qui, per esempio, ‘Agenda Sud’, per affrontare il tema della Dispersione scolastica e dell’inclusione di giovani che arrivano da contesti difficili”. Tra le esigenze principali degli studenti, c'è ...tgcom24.mediaset

L’Aib Calabria al fianco del Sistema Bibliotecario Vibonese, il presidente Tarantino scrive a Occhiuto: Sottolineato il ruolo centrale avuto dal Sistema Bibliotecario Vibonese dentro e fuori i confini della Calabria, ecco le richieste dell'Aib ...calabria7