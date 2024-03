Dispersione scolastica | boom tra chi ripete l’anno Emilia Romagna e Lombardia tra le regioni che spiccano in negativo

(Di martedì 12 marzo 2024) Non solo banchi vuoti, ma un futuro a rischio. Larappresenta una ferita profonda nel sistema educativo dell'Italia con conseguenze dirette sulle vite dei ragazzi che abbandonano gli studi prematuramente. L'articolo .

Studenti dell’istituto Piero Angelo Fiocchi di Lecco a lezione Contro l’abbandono scolastico. In cattedra salgono gli imprenditori del territorio. Suona oggi all’istituto tecnico lecchese la prima ... (ilgiorno)

Gli imprenditori in cattedra. Contro la Dispersione scolastica: Studenti a Lecco combattono l'abbandono scolastico con imprenditori locali in cattedra. Corso motivazionale per sensibilizzare sul valore degli studi e delle opportunità future.ilgiorno

I giovani e il malessere psicologico. Dipendenza dal web e ritiro sociale: Il tema di inaugurazione, ha visto quale argomento di apertura quello dedicato alla Dispersione scolastica, supportato dall’illustrazione di un importante progetto recante i dati di Lucca e Torino, in ...lanazione

Boom abbandoni tra i ripetenti: La Dispersione scolastica non è solo una questione di banchi vuoti, ma un problema sociale per gli studenti che interrompendo precocemente la loro formazione si apprestano ad affrontare il lavoro e la ...italiaoggi