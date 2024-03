(Di martedì 12 marzo 2024) ROMA – Mercoledì 13 marzo, presso la Sala ex Agricoltura della Camera dei Deputati, la Commissione Politiche Ue svolgerà le seguenti audizioni nell’ambito dell’esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti comunitari n. 261/2004, 1107/2006, 1177/2010 Ue, 181/2011 Ue e 2021/782 Ue per quanto riguarda l’applicazione deidei: ore 14 Ente nazionale per l’aviazione civile (); ore 14.30 Associazione nazionale utenti servizi pubblici (). L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

Diritti passeggeri nell’Unione europea, audizione Enac e Assoutenti: ROMA - Mercoledì 13 marzo, presso la Sala ex Agricoltura della Camera dei Deputati, la Commissione Politiche Ue svolgerà le seguenti audizioni nell’ambito ...lopinionista

Sulla tratta Adria-Mestre il primo test mondiale di trasporto a levitazione magnetica: Al LetExpo2024 di Verona, IronLev, azienda hi-tech di Treviso, ha presentato il mezzo che si adatta a un tracciato ferroviario esistente ...wired

Concorso polizia penitenziaria 2024: bando da oltre 2500 posti, come fare domanda e le prove: In arrivo il nuovo concorso per gli allievi di polizia penitenziaria. Il Ministero della Giustizia ha messo a disposizione un bando da 2568 posti per ampliare la sicurezza nelle carceri e non ...ilmattino