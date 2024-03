Direttiva Case green approvata dal Parlamento Ue | Fdi | Lega e Forza Italia votano contro | Ppe si spacca

(Di martedì 12 marzo 2024) Ok finale dalIe allasulle, che si pone l'obiettivo delle emissioni zero entro il 2050 per il parco immobiliare dell'Ue. Fdi,compatti

Arriva il voto finale sulla Epbd. Adesso manca soltanto l’ approva zione formale del Consiglio, poi il testo potrà essere pubblicato ed entrerà in vigore (ilsole24ore)

Arriva il voto finale sulla Epbd. Adesso manca soltanto l’ approva zione formale del Consiglio, poi il testo potrà essere pubblicato ed entrerà in vigore (ilsole24ore)

La direttiva europea sulle Case Green è realtà. Dopo il complicato negoziato tra gli stati membri, la Plenaria ha dato il via libera al testo che si pone l’obiettivo delle emissioni zero entro il ... (ilfattoquotidiano)

Ue, Europarlamento approva accordo su Direttiva “Case green”: l’accordo raggiunto in “trilogo” con il Consiglio Ue sulla cosiddetta Direttiva sulle “Case green”, che stabilisce nuove regole per le prestazioni energetiche nell’edilizia, allo scopo di ridurre ...askanews

Efficienza energetica degli edifici, il Parlamento europeo adotta la Direttiva Case verdi: Con 370 voti favorevoli, 199 voti contrari e 46 astensioni, il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva le nuove regole per ridurre il consumo Efficienza energetica degli edifici, il Parlament ...greenreport

Case Green, via libera del Parlamento Ue alla Direttiva. Il centrodestra italiano vota contro. Ciocca (Lega) protesta e viene allontanato: La Direttiva europea sulle Case Green è realtà. Dopo il complicato negoziato tra gli stati membri, la Plenaria ha dato il via libera al testo che si pone l’obiettivo delle emissioni zero entro il 2050 ...ilfattoquotidiano