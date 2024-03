Dik Dik | chi sono | storia | successi e biografia dei membri della storica band italiana

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 12 marzo 2024) Le note di “Sognando la California” risuonano ancora vivide nella memoria collettiva, trasportandoci in un’epoca di spensieratezza e rivoluzione musicale. Con la loro contagiosa energia e il loro sound innovativo, hanno segnato indelebilmente ladel beat italiano, diventando vere e proprie icone per diverse generazioni. Oggi, 12 marzo 2024,ospiti in studio da Caterina Balivo a La Volta Buona. La nascita di una leggenda, con Lallo e Pietruccio Tutto ebbe inizio nel 1962, quando due amici, Giancarlo Sbriziolo (Lallo) e Pietro Montalbetti (Pietruccio), unirono la loro passione per la musica, dando vita ai “Dreamers”. In un’Italia in fermento culturale, il loro talento non passò inosservato: l’incontro con il futuro Papa Paolo VI, all’epoca arcivescovo di Milano, aprì loro le porte del successo. Il battesimo del fuoco e la ...