Digitalizzazione e una nuova divisione Spazio. Cingolani firma il nuovo Piano di Leonardo

(Di martedì 12 marzo 2024) La pace deve essere difesa. Questo è stato il motto alla base della presentazione delindustriale dipresentato dall’amministratore delegato, Roberto, il cui obiettivo è trasformare il gruppo di piazza Monte Grappa in un player globale per il settore della difesa e dell’aerospingendo sull’evoluzione tecnologica basata su, interoperabilità multidominio e intelligenza artificiale. Per“lo scenario geopolitico mondiale impone unparadigma, quello della Sicurezza globale”. Per l’ad, infatti, l’attuale contesto geopolitico permette di trarre tre lezioni fondamentali: primo, che il modo di fare la guerra sta cambiando, caratterizzato da una combinazione tra armi tradizionali e tecnologie ...