Diciamo NO all’inquinamento! Salvaguardiamolo

(Di martedì 12 marzo 2024) Il fiume Serchio era navigabile in molti tratti e passavano navi che portavano le merci fino al mare. Oggi, come moltissimi altri corsi d’acqua del mondo, esso trasporta però cose che non dovrebbero trovarsi nelle sue acque: i rifiuti della Terra, soprattutto la plastica di cui siamo ancora prigionieri. Essa, finendo nei mari e negli oceani, mette a rischio non solo l’ambiente, ma anche le specie animali e tutto l’ecosistema. L’uomo continua ad inquinare e non capisce che in questo modo fa un danno irreversibile che potrebbe ridurre ancora di più la disponibilità di acqua dolce, già limitata. I fiumi sono così diventati la principale fonte di inquinamento di mari e oceani. Noi spesso non ci accorgiamo dei problemi dell’inquinamento perché siamo distratti da altre cose, come ad esempio il cellulare. Mettiamo via i telefoni e salviamo il nostro futuro! Basta poco: tenere pulito l’ambiente ...