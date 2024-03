Di corsa a Montevecchia Conto alla rovescia per la gara più green delle due province

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024)verso la La Monza-, laper donne e uomini coraggiosi che trasmette un forte messaggio di promozione dell’atletica e, più in generale, dei valori dello sport. Appuntamento per domenica 19 maggio con la “Reale Mutua Monza-Eco Trail“, patrocinata dal Consiglio regionale della Lombardia: un trail di 33,5 chilometri, con un dislivello di 700 metri tra la Reggia di Monza e(Lecco), attraverso il Parco di Monza, il Parco Alta Valle del Lambro e il Parco Regionale die Val Curone. "Larichiede determinazione e costanza: si riesce ad arrivare fino in fondo solo se si ha ben presente l’obiettivo". Con queste parole il presidente del Consiglio regionale ...