Dhia Raies | artista senza limiti | “grazie alla musica ho trovato la mia dimensione in Tunisia”

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 12 marzo 2024) Fino a qualche anno fa pensava di lasciare tutto ed emigrare in Europa, come tanti suoi coetanei. Ma poi nellahala suain. Cresciuto tra Nabeul e la capitale con suo nonno,carriera militare ha preferito la scuola di canto. È, in “Carmen”, il brigadiere Moralès del Corpo dei Dragoni. “Se fossi stato un ufficiale dell’esercito forse sarei stato come Moralès, passerei il tempo. Non ha niente da fare, guarda la gente che passa. Ride, flirta con le ragazze che passano. È il suo lavoro. Quando arriva il suo superiore, comincia a essere serio e capace di tutto. Per dare l’immagine di un vero ufficiale”. Ammette, sorridendo ricordando l’importanza del personaggio di Bizet nell’apertura dell’opera “Carmen” andata in scena al ...