Depistaggio sul caso Seck | chiesto processo per pm Torino

(Di martedì 12 marzo 2024) AGI - La Procura di Milano hail rinvio a giudizio per Enzo Bucarelli, il pm diimputato per frode inpenale ein merito alDemba, il calciatore delaccusato di revenge porn per aver inviato a terze persone i video intimi di una sua ex fidanzata dopo averla minacciata perché lei aveva interrotto la relazione. La notizia anticipata dall'edizione torinese di Repubblica è stata confermata dall'AGI. Secondo la pm Giancarla Serafini, coordinata dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, il collega magistrato torinese avrebbe cercato di influenzare il procedimento penale con una serie di irregolarità' nelle attività di indagine durante le fasi della perquisizione al calciatore che sarebbe stato nei fatti ...

