“Denudati | picchiati e fatti inginocchiare per ore” | il video-report della Bbc mostra gli abusi dell’esercito israeliano sui medici di Gaza

Almeno tre medici palestinesi in servizio all'ospedale Nasser di Khan Yunis , a sud di Gaza , hanno raccontato alla BBC di essere stati picchiati e umiliati dai soldati israeliani dopo il raid dello ... (fanpage)

"picchiati e umiliati dai soldati israeliani": i medici palestinesi accusano le Idf: picchiati più volte, Denudati, bendati, costretti a rimanere in piedi per ore e detenuti per giorni prima di essere rilasciati. È questa l'agghiacciante testimonianza rilasciata dal personale medico

